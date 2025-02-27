Англія

Футболісти перебувають на лікарняному.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета повідомив про стан здоров'я вінгерів Букайо Сака та Габріеля Мартінеллі. Обидва гравці продовжують відновлюватися після травм.

"Я не думаю, що вони повернуться раніше міжнародної паузи, ні. Подивімось, як вони відновлюватимуться протягом наступних кількох тижнів, щоб також зробити правильні кроки.

Вони були відсутні довгий-довгий час, тож нам доведеться їх інтегрувати, можливо, поступово. Вони добре відновлюються, але їм ще далеко до повернення", — сказав Артета.

Сака в цьому сезоні відіграв 24 матчі, забив дев’ять голів та віддав 13 гольових передач.

У нинішньому сезоні Мартінеллі провів 35 матчів, у яких забив сім голів та віддав чотири асисти.