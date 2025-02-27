Італія

Відновлення українського форварда затягується.

Рома продовжує підготовку до найближчого матчу італійської Серії А проти Комо. Про це повідомляє TMW.

За інформацією джерела, український форвард "вовків" Артем Довбик пропустив сьогоднішнє тренування команди Клаудіо Раньєрі, а це означає, що він продовжує відновлюватись після м'язової травми.

Його участь у найближчій грі під великим питанням. Очікується, що на полі замість нього буде Ельдор Шомуродов, який заміняв 27-річного українця в останніх двох матчах.

Цього сезону Довбик провів 33 матчі, в яких забив 13 голів та віддав чотири гольові передачі.

Матч Рома – Комо відбудеться у неділю, 2 березня, о 19:00 за Києвом.