Схоже, керівництво клубу зневірилось в уругвайцеві.
Дарвін Нуньєс, Getty Images
28 лютого 2025, 12:22
Ліверпуль готовий продати свого нападника Дарвіна Нуньєса, повідомляє Фабріціо Романо.
За даними джерела, до липня Дарвін Нуньєс буде повністю зосереджений на Ліверпулі, але потім у нього з'являться високі шанси залишити клуб. В січні на Нуньєса претендував Ан-Наср, але угода зірвалась.
Відхід Нуньєса влітку — реальна можливість, яка вже обговорювалася останніми місяцями.
Нуньєс приєднався до Ліверпуля у 2022 році за суму у 85 млн фунтів.
На рахунку Дарвіна Нуньєса, оціненого порталом Transfermarkt у 65 млн євро, шість забитих м'ячів та п'ять асистів в 36 поєдинках нинішньої кампанії.