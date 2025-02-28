Англія

Схоже, керівництво клубу зневірилось в уругвайцеві.

Ліверпуль готовий продати свого нападника Дарвіна Нуньєса, повідомляє Фабріціо Романо.

За даними джерела, до липня Дарвін Нуньєс буде повністю зосереджений на Ліверпулі, але потім у нього з'являться високі шанси залишити клуб. В січні на Нуньєса претендував Ан-Наср, але угода зірвалась.

Відхід Нуньєса влітку — реальна можливість, яка вже обговорювалася останніми місяцями.

Нуньєс приєднався до Ліверпуля у 2022 році за суму у 85 млн фунтів.

На рахунку Дарвіна Нуньєса, оціненого порталом Transfermarkt у 65 млн євро, шість забитих м'ячів та п'ять асистів в 36 поєдинках нинішньої кампанії.