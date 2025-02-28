Іспанія

Напередодні французькому футболісту видалили зуб.

Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе відновив тренування у загальній групі "вершкових". Про це повідомляє прес-служба клубу.

Нагадаємо, 26-річний француз пропустив перший півфінальний матч Кубку Іспанії проти Сосьєдада (1:0) через проблеми із зубами.

Напередодні футболіст переніс операцію з видалення зуба і вже наступного дня повернувся до команди та розпочав підготовку до майбутнього поєдинку Ла Ліги проти Бетіса, який запланований на 1 березня.

Цього сезону Мбаппе провів 38 матчів, у яких забив 27 голів та віддав чотири гольові передачі.

Після 25 турів Реал набрав 54 очки і посідає друге місце у турнірній таблиці іспанської Ла Ліги після Барселони (54 бали).