Італія

Італійський ексгравець підбив підсумки роботи Мотти.

Колишній гравець збірної Італії Антоніо Кассано прокоментував роботу Тіаго Мотти в Ювентусі.

"Ювентус має розпочинати заново з Тіаго Моттою? По-моєму, ні. Він навіть може виграти Серію А, це нічого не змінює. Не можна скасувати усі попередні катастрофічні місяці з вильотом із Ліги чемпіонів та Кубка Італії.

Враховуючи покупки, зроблені влітку, я очікував на зовсім іншу ситуацію. Багато гравців знецінилися, жодних футбольних ідей, жодних покращень. Якби вони навіть виграли чемпіонат, я б сказав, що решта погано програла його, і це була б не заслуга Ювентуса.

Необхідно пройти шлях, одного або двох місяців недостатньо. Я бачу, що склянка абсолютно порожня, тренер припустився катастрофи, попри відмінні інвестиції, зроблені клубом влітку.

Наприклад, я не розумію, чому він сумнівається у таких гравцях, як Кефрен Тюрам, який не грає часто і який, на мою думку, є найкращим у Ювентусі. Мені справді важко зрозуміти, що робить Мотта. Після поїздки до Болоньї я очікував зовсім іншого ефекту", – сказав Кассано.

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