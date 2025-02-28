Іспанія

Уругваєць — про повернення після травми.

Захисник Барселони Рональд Араухо розповів, що думає про боротьбу за місце в основному складі.

"Не треба бути дурним, треба робити все поступово, і коли тренер вирішить, що настав час виходити... Я щасливий, це мене не турбує, тому що я розумію мій шлях. Коли я готовий на всі сто відсотків, тренер уже знає, що я можу дати", — наводить Barca Universal слова центрбека.

Рональд Араухо провів на лавці запасних три останні матчі Барселони. Нещодавно гравець продовжив контракт із клубом до 2031 року.