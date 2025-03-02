Нігерієць найближчим часом може переїхати до Англії.
Віктор Осімген, getty images
02 березня 2025, 13:18
Лондонський Арсенал має намір скласти конкуренцію Манчестер Юнайтед у боротьбі за підписання нападника Наполі Віктора Осімгена. Про це повідомляє журналіст Ягіз Сабунчоглу.
За інформацією джерела, керівництво "канонірів" зробило підписання нового нападника одним із пріоритетів на літнє трансферне вікно.
Зазначається, що в контракті нігерійського футболіста є сума відступних у розмірі 75 млн. євро. Така сума не повинна стати перешкодою для Арсеналу.
Наразі Осімген виступає на правах оренди за Галатасарай.
Чинна трудова угода гравця з "партенопеї" розрахована до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 75 млн. євро.
Цього сезону Віктор Осімген відіграв за Галатасарай 27 матчів, забив 20 голів та віддав 5 результативних передач.