Англія

Нігерієць найближчим часом може переїхати до Англії.

Лондонський Арсенал має намір скласти конкуренцію Манчестер Юнайтед у боротьбі за підписання нападника Наполі Віктора Осімгена. Про це повідомляє журналіст Ягіз Сабунчоглу.

За інформацією джерела, керівництво "канонірів" зробило підписання нового нападника одним із пріоритетів на літнє трансферне вікно.

Зазначається, що в контракті нігерійського футболіста є сума відступних у розмірі 75 млн. євро. Така сума не повинна стати перешкодою для Арсеналу.

Наразі Осімген виступає на правах оренди за Галатасарай.