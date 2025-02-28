Англія

Нігерієць може продовжити кар'єру в Манчестері.

Нападник Галатасарая, чий контракт належить Наполі, Віктор Осімген може змінити клуб наступного літа. Про інтерес з боку МЮ повідомлялось раніше, але манкуніанці знайшли спосіб, як підписати нігерійця та позбутись іншого центрфорварда.

Як передає Calciomercato, Манчестер Юнайтед готовий запропонувати нападника Расмуса Гойлунна Наполі з доплатою 40 млн євро в обмін на Віктора Осімгена. Відзначається, що данець не переконав Аморіма.

В активі Віктора Осімгена 16 забитих голів і п'ять результативних передач у 20 матчах за Галатасарай. Експерти Transfermarkt оцінюють вартість зіркового нігерійця в 75 млн євро.

Раніше повідомлялось, що Галатасарай зробив пропозицію Наполі щодо Осімгена.