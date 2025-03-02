Англія

Українець отримав подарунок від капітана Ліверпуля.

Захисник Плімута Максим Таловєров розказав, що гравець Ліверпуля Вірджіл ван Дейк подарував йому футболку після матчу з ЛАСК в Лізі Європи. Українець загубив її, але нідерландець пообіцяв віддати йому іншу на Енфілді.

"Один з моїх одноклубників хотів забрати футболку у Вірджіла, але він сказав: "Ні, ні, ні, я обіцяв Максі", і вказав на мене.

Я був дуже здивований, тому що минуло два місяці, і уявіть, скільки гравців просять у ван Дейка футболку.

Він показав мені людину, якою я хочу бути через кілька років, і що якщо я щось пообіцяю, я це зроблю", — сказав Таловєров.

Нагадаємо, Таловєров забив у ворота Манчестер Сіті на Етіхаді.