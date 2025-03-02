Останній м'яч форвард Манчестер Юнайтед забив у грудні.
Расмус Гойлунн, Getty Images
02 березня 2025, 22:30
Расмус Гойлунн не може забити майже три місяці.
Сьогодні форвард Манчестер Юнайтед відіграв 68 хвилин у матчі з Фулгемом у Кубку Англії, але результативними діями не відзначився.
Останній свій м'яч датчанин забив 12 грудня — у ворота Вікторії Пльзень у Лізі Європи. Відтоді він провів 18 ігор без голів і гольових передач.
Раніше повідомлялося, що Бетіс навряд чи зможе викупити Антоні у Манчестер Юнайтед.