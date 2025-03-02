Англія

Останній м'яч форвард Манчестер Юнайтед забив у грудні.

Расмус Гойлунн не може забити майже три місяці.

Сьогодні форвард Манчестер Юнайтед відіграв 68 хвилин у матчі з Фулгемом у Кубку Англії, але результативними діями не відзначився.

Останній свій м'яч датчанин забив 12 грудня — у ворота Вікторії Пльзень у Лізі Європи. Відтоді він провів 18 ігор без голів і гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Бетіс навряд чи зможе викупити Антоні у Манчестер Юнайтед.