Іспанія

Бразилець не по кишені іспанській команді.

Антоні добре почав свій шлях у Бетісі: у семи матчах за іспанську команду бразильський вінгер записав на свій рахунок три голи і два гольові паси.

Як повідомляє Transfer News Live з посиланням на Fichajes, Бетіс уже вивчає можливість викупу Антоні у Манчестер Юнайтед. Втім, іспанський клуб навряд чи зможе дозволити собі футболіста, з огляду на заробітну плату і суму трансферу.

Очікується, що Антоні коштуватиме 50 мільйонів євро.

Нагадаємо, що в суботу ввечері Бетіс на своєму полі обіграв Реал із рахунком 2:1. "Біло-зелені" розташовуються на шостій позиції в турнірній таблиці Ла Ліги.