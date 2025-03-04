Англія

Угорський фулбек хоче вирушити на підвищення.

Лівий захисник Борнмута Мілош Керкез планує змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 21-річний угорець хоче зробити наступний крок у своєї кар'єрі та перейти до більше іменитого клубу, що, як очікується, має статися наприкінці сезону.

Зазначається, що Ліверпуль є одним із клубів, які предметно розглядають підписання Керкеза — контракт молодого гравця з "вишнями" спливає влітку 2028 року.

У поточному сезоні Мілош Керкез провів за Борнмут 30 матчів, в яких він забив 2 голи та віддав 4 результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює захисника в 28 мільйонів євро.