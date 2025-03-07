Англія

Словенець проводить хороший сезон в Німеччині.

Ліверпуль зробив запит РБ Лейпциг щодо можливого трансферу нападника Беньяміна Шешко. Про це повідомляє TBR Football.

За інформацією джерела, інтерес до 21-річного словенця, як і раніше, проявляють Арсенал та Челсі. Сам Шешко хотів би переїхати до Лондона.

Підкреслюється, що сума відступних за талановитого форварда становить 70 млн. євро, проте "бики" готові відпустити його за меншу суму.

Зазначається, що Ліверпуль розглядає Шешко як заміну для уругвайця Дарвіна Нуньєса, який готовий покинути мерсисайдців наступного літа.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2029 року.

Цього сезону Беньямін Шешко відіграв за РБ Лейпциг 34 матчі, забив 17 голів та віддав 5 результативних передач.