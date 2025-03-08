Англія

Коментар Нуну Ешпіріту Санту.

Нуну Ешпіріту Санту, наставник Ноттінгем Форест, дав свій коментар після переможного матчу з Манчестер Сіті.

Зустріч відбулася сьогодні, 8 березня і завершилася перемогою Ноттінгем Форест із рахунком 1:0.

"Це був важкий матч. Усі бачили, наскільки хороший Манчестер Сіті, але ми виконали відмінну роботу. У суперника було багато моментів, але в підсумку ми скористалися своїм шансом.

Перемога над Ман Сіті показує прогрес нашої команди. Але попереду у нас ще багато матчів, потрібно зосередитися на наступній грі", — сказав португальський фахівець на прес-конференції.

Ноттінгем Форест має у своїй скарбничці 51 бал і йде на третьому рядку в таблиці АПЛ. Манчестер Сіті з 47 очками розташовується на четвертому місці.