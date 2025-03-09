Англія

Швед проводить блискучий сезон.

Легендарний англійський форвард Тедді Шерінгем порівняв нинішню ігрову форму нападника Ньюкасла Александера Ісака та форварда Манчестер Сіті Ерлінга Голанда. Його слова наводить Prime.

"Якщо дивитися з позиції центрфорварда, я б сказав, що Ісак посів місце Голанда як домінуюча "дев'ятка". Він той, про кого говорять щотижня, той, хто може забивати голи.

Голанд грає в команді, здатній виходити та вигравати 4:0 або 5:0 щотижня, і він сам може зробити по хет-трику в трьох наступних іграх завдяки тому, наскільки сильним може бути Манчестер Сіті, незважаючи на складний сезон. Але я думаю, що перевага тепер у Ісака.

Голанд — грізний гравець. Він на піку і знає, що м'яч буде доходити до нього. Коли він набирає хід і перебуває в хорошій формі, він забиває багато голів. Але Ісак багато забиває в команді, яка не дає йому такої кількості можливостей і не домінує так, як Манчестер Сіті.

Якщо говорити про "Золоту бутсу", я думаю, що Голанд впритул наблизиться до Салаха. "Сіті" намагатиметься фінішувати якомога вище, і Голанд буде ключовим футболістом.

Але Ісак і Ньюкасл теж борються. У них ще є фінал Кубка ліги, вони сповнені сил. І той, і інший форварди здатні впритул наблизитися до Салаха, однак я думаю, що саме Ісак — той, хто зараз у формі і хто зараз головний на цій позиції в чемпіонаті", — сказав Шерінгем.

Цього сезону Александер Ісак відіграв за Ньюкасл 31 матч, забив 22 голи та віддав 5 результатвиних передач. В свою чергу Ерлінг Голанд в цій кампанії провів за Ман Сіті 38 матчів, забив 28 голів та віддав 4 результативні передачі.