Англія

Іспанець підбив підсумки зустрічі.

Мікель Артета, головний тренер Арсеналу, прокоментував нічию 161 з Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд в матчі АПЛ.

"У нас були чудові ситуації, проте не вистачало удару або останньої передачі. Ми не використовували ці моменти, ми поспішали, почали програвати єдиноборства й у результаті могли зазнати поразки.

Деколи нам не вистачає здатності реалізувати момент. Потрібно, щоб м'яч потрапив до футболіста і той пробив.

Те, які моменти ми дозволяли створювати супернику, є неприпустимим. Там умілі футболісти, і такі ситуації зазвичай призводять до голів.

Ми дали супернику шанс виграти матч. Його не було, але ми самі надали суперникові можливість. Я завжди буду горою за своїх футболістів, але у таких епізодах слід грати краще", – сказав Артета.

Нагадаємо, Артета став четвертим іспанським тренером із 200+ матчами в АПЛ.