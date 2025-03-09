Англія

Іспанець святкує солідний ювілей.

Арсенал у матчі 28 туру АПЛ зустрічається з Манчестер Юнайтед. Ця зустріч стала для керманича "гармашів" Мікеля Артети ювілейною.

Іспанець проводить 200 матч на чолі Арсеналу в АПЛ.

Артета в Арсеналі виграв 118 матчів, 36 разів зіграв внічию та у 45 матчах його команда програла.

Раніше цієї позначки досягли Рафаель Бенітес (359 — Ліверпуль, Челсі, Ньюкасл Юнайтед, Евертон), Пеп Гвардіола (331 — Манчестер Сіті) і Роберто Мартінес (265 — Віган Атлетік, Евертон).