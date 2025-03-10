Англія

Іспанець підбив підсумки зустрічі.

Мікель Артета, головний тренер Арсеналу, прокоментував нічию 161 з Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд в матчі АПЛ.

"Образливо не перемогти, враховуючи все те, що ми зробили, особливо в першому таймі в перші 43-44 хвилини з огляду на домінування, те, як ми домінували в кожному аспекті, повністю контролювали гру. Нам не вистачало трохи на останніх 15-20 метрах. Бракувало більшої цілеспрямованості, останнього пасу, останньої дії. Але ми диктували хід гри, вона йшла у потрібному нам напрямку.

На жаль, був один закид, ми не впоралися, віддали м'яч, сфолили в небезпечній зоні – і тут уже доводиться сподіватися, що гравець не використовує свою майстерність. У матчі з МЮ шанси на це невисокі.

Попри те, що у нас було три чудові моменти, реальність така, що зрештою ми ледве врятувалися наприкінці. Ми могли програти", – заявив Артета.

Нагадаємо, Артета став четвертим іспанським тренером із 200+ матчами в АПЛ.