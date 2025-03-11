Англія

Нова арена може принести неабиякі гроші у бюджет клубу.

Співвласник Манчестер Юнайтед сер Джим Реткліфф розповів, чи планує він побудувати новий стадіон для клубу.

"Думаю, що якщо ми побудуємо найбільш культовий футбольний стадіон у світі, що, я думаю, ми зробимо, то це приверне мільярд наших уболівальників по всьому світу. Усі вони захочуть приїхати в Манчестер.

Це принесе величезну користь Манчестеру і півночі Англії. Це п'ять, сім мільярдів фунтів на рік. Це величезна сума", — сказав Реткліфф.

Нагадаємо, раніше сер Джим Реткліфф висловив підтримку головному тренеру Манчестер Юнайтед Рубену Аморіму.