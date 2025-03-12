Англія

Гравець не з'являвся на полі з середини грудня 2024 року.

Атакувальний півзахисник Манчестер Юнайтед Мейсон Маунт після тримісячної відсутності через травму підколінного сухожилля повернувся до тренувань у загальній групі клубу, передає видання The Athletic.

Пошкодження 26-річний англієць зазнав у виїзному дербі проти Манчестер Сіті в 16-му турі АПЛ-2024/25. Матч, в якому підопічні Рубена Аморіма здобули перемогу з рахунком 2:1, відбувся 15 грудня 2024 року.

У Манчестер Юнайтед не ризикували здоров'ям Маунта, не поспішаючи повертати його до повноцінних тренувань. Очікується, що гравець не допоможе своїй команді в матчі-відповіді 1/8 фіналу плей-оф Ліги Європи УЄФА, але він близький до повернення на поле пізніше.

На рахунку Мейсона участь у 12-ти поєдинках усіх турнірів поточної кампанії.

Нагадаємо, завтра, 13 березня, колектив Рубена Аморіма прийматиме Реал Сосьєдад у ЛЄ. Матч в Іспанії тижнем раніше завершився внічию (1:1).