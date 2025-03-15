Англія

Команда українця не змогла зачепитися за очки з одним із конкурентів на виліт.

Плімут у матчі 38 туру англійського Чемпіоншипу поступився Дербі з рахунком 2:3.

Дербі відкрив рахунок на 11 хвилині зусиллями Маркуса Харнесса, а за 15 хвилин перевагу гостей подвоїв Гаррісон Армстронг.

Потім на 38 хвилині Мустафа Бунду відіграв один м'яч, а на старті другого тайму Натаніель Філліпс зрізав м'яч у свої ворота, зрівнявши цифри на табло. Проте останнє слово було за гостями, коли на 88 хвилині Харнесс оформив дубль.

Український захисник Максим Таловєров відіграв увесь поєдинок, який став для нього 11 у складі англійського клубу за двох забитих м'ячів.

Після 38 турів Дербі набрав 38 очок і посідає 22 місце в Чемпіоншипі, а у Плімута 33 бали та останній, 24 рядок.