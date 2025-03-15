Англія

"Вишні" погіршили своє становище в боротьбі за єврокубки.

Борнмут у рамках 29-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 приймав Брентфорд на Віталіті Стедіум.

Команди обмінялися голами в першому таймі — Віталій Янельт забив у власні ворота, вивівши вперед господарів поля, після чого Йоан Вісса відновив паритет у матчі. У другій половині поєдинку результативним ударом відзначився Крістіан Нергор. Його гол вирішив долю цього протистояння.

Борнмут із 44-ма очками йде дев'ятим у турнірній таблиці чемпіонату Англії, тоді як Брентфорд із 41-м заліковим балом перебуває на 11-й сходинці.

Борнмут — Брентфорд 1:2

Голи: Янельт, 17 (авт.) — Вісса, 30, Нергор, 71

Борнмут: Кепа — Кук, Забарний (Джеббісон, 86), Гюйсен, Керкез — Крісті (Сіністерра, 67, Уаттара, 85), Адамс (Гілл, 79) — Таверньєр, Клюйверт (Брукс, 79), Семеньйо — Еванілсон

Брентфорд: Флеккен — Аєр (ван ден Берг, 72), Коллінз, Піннок, Льюїс-Поттер — Нергор, Янельт (Ярмолюк, 72) — Мбемо, Дамсгор (Мі, 85), Шейд (Конак, 85) — Вісса

Попередження: Таверньєр, Семеньйо, Гілл