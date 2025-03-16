Англія

Ман Сіті проводить жахливий сезон.

В рамках 29-го туру англійської Прем'єр ліги Манчестер Сіті зіграв в результативну нічию з Брайтоном (2:2).

Таким чином, Ман Сіті встановив антирекорд за пропущеними голами під керівництвом головного тренера команди Пепа Гвардіоли. "Містяни" вже пропустили 40 голів у поточному сезоні АПЛ.

Раніше 39 голів Манчестер Сіті пропускав у сезоні-2016/2017, який був дебютним для іспанського фахівця в Англії.

Наразі Ман Сіті посідає 5-те місце в турнірній таблиці АПЛ, набравши 48 очок після 29-ти зіграних матчів.