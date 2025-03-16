Ман Сіті проводить жахливий сезон.
Пеп Гвардіола, getty images
16 березня 2025, 09:49
В рамках 29-го туру англійської Прем'єр ліги Манчестер Сіті зіграв в результативну нічию з Брайтоном (2:2).
Таким чином, Ман Сіті встановив антирекорд за пропущеними голами під керівництвом головного тренера команди Пепа Гвардіоли. "Містяни" вже пропустили 40 голів у поточному сезоні АПЛ.
Раніше 39 голів Манчестер Сіті пропускав у сезоні-2016/2017, який був дебютним для іспанського фахівця в Англії.
Наразі Ман Сіті посідає 5-те місце в турнірній таблиці АПЛ, набравши 48 очок після 29-ти зіграних матчів.