Англія

Коментар португальця після перемоги над Лестером.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім прокоментував перемогу своєї команди над Лестером у матчі 29-го туру англійської Прем'єр-ліги (3:0).

"Червоні дияволи" розгромили “лисиць” на виїзді завдяки голам Расмуса Гойлунна, Алехандро Гарначо і Бруну Фернандеша, забитим на 28-й, 67-й і 90-й хвилинах зустрічі.

"Це було здорово. Відчувався брак енергії, але гравці повністю виклалися. Ми контролювали хід гри і, думаю, заслужили на перемогу. Команда могла краще контролювати м'яч, але я розумію, що після двох напружених тижнів можливі труднощі.

Гравці на межі, їм потрібно відновитися і набратися сил під час міжнародної паузи", — сказав в інтерв'ю Sky Sports Аморім.

Раніше повідомлялося, що Реал розглядає можливість купівлі Мейну.