Англія

Природжений форвард Меріно приніс Арсеналу мінімальну перемогу в дербі над Челсі

Команда Мікеля Артети обійшлась без Олександра Зінченка в матчі, у якому охоче помилялись обидва воротарі.

Арсенал — Челсі, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Арсенал — Челсі 1:0

Гол: Меріно, 20



Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Габріел, Льюїс-Скеллі — Едегор (Тірні, 90), Парті, Райс — Троссар, Меріно, Мартінеллі (Нванері, 78).



Челсі: Санчес — Фофана (Гюсто, 86), Бадьяшиль (Адарабіойо, 86), Колвілл, Кукурелья — Джеймс (Лавія, 82), Кайседо — Нету, Фернандес, Санчо (Джордж, 76) — Нкунку (Дьюзбері-Голл, 76).



Попередження: Габріел, Парті, Едегор — Колвілл, Нету, Фофана