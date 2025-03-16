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Арсенал — Челсі 1:0
Гол: Меріно, 20

Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Габріел, Льюїс-Скеллі — Едегор (Тірні, 90), Парті, Райс — Троссар, Меріно, Мартінеллі (Нванері, 78).

Челсі: Санчес — Фофана (Гюсто, 86), Бадьяшиль (Адарабіойо, 86), Колвілл, Кукурелья — Джеймс (Лавія, 82), Кайседо — Нету, Фернандес, Санчо (Джордж, 76) — Нкунку (Дьюзбері-Голл, 76).

Попередження: Габріел, Парті, Едегор — Колвілл, Нету, Фофана