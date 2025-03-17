Англія

Іспанець залишить Манчестер влітку.

Керівництво Манчестер Сіті вирішило припинити співпрацю з головним тренером команди Пепом Гвардіолою. Про це повідомляє каталонське видання E-noticies.

За інформацією джерела, в Ман Сіті вже знайшли наступника Гвардіоли, якого буде звільнено по завершенню поточного сезону. Керівництво "містян" зупинилося на кандидатурі головного тренера італійського Комо Сеска Фабрегаса.

Повідомляється, що Манчестер Сіті наступного літа серйозно налаштований підписати контракт з Фабрегасом. Керівництву клуба дуже подобається тактичний рівень та ідеї молодого іспанського фахівця Сеска.