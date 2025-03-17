Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 16 березня 2025 року.

Манчестер Юнайтед у матчі 29 туру англійської Прем'єр-ліги в гостях розібрався з Лестером (3:0).

Рахунок у матчі було відкрито у середині першого тайму, коли на 28 хвилині результативним ударом відзначився Расмус Гойлунн.

Потім у середині другого тайму Алехандро Гарначо подвоїв перевагу "червоних дияволів", а остаточну крапку в матчі поставив Бруну Фернандеш на останній хвилині поєдинку.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Лестер — Манчестер Юнайтед у рамках 29 туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Лестер — Манчестер Юнайтед 0:3

Голи: Гойлунн, 28, Гарначо, 68, Фернандеш, 90.

Лестер: Германсен — Фас, Коуді, Томас — Джастін (Мавідіді, 82), Ндіді, Сумаре (Вінкс, 65), Крістіансен (Макатір, 83) — Дака (Буонанотте, 64), Ель-Ханнус (Аю, 90) — Варді.

Манчестер Юнайтед: Онана — де Лігт, Лінделеф, Гевен (Кольєр, 52) — Мазрауї, Фернандеш, Угарте (Зіркзе, 69), Далот — Гарначо (Амасс, 70), Еріксен (Каземіро, 69) — Гойлунн (Обі, 84).

Попередження: Ель-Ханнус, Ндіді.