Англія

Півзахисник Челсі залишиться в клубі для відновлення після травми.

Коул Палмер не зможе приєднатися до збірної Англії через травму, отриману під час тренування в Челсі минулого тижня.

Лондонський клуб офіційно підтвердив, що футболіст залишиться для подальшого медичного обстеження та відновлення.

Термін його повернення на поле поки не уточнюється.

Нагадаємо, що Коул Палмер потрапив до першого складу нового головного тренера збірної Англії Томаса Тухеля на матчі проти Албанії та Латвії, але зіграти все ж не зможе.