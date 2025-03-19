Англія

Утім, підписати кожного з них буде дуже непростим завданням.

Ліверпуль активно працює над пошуком нового нападника, оскільки новий головний тренер Арне Слот планує підсилити атакувальну лінію в літнє трансферне вікно.

Як повідомляє GiveMeSport, одним із головних варіантів для мерсісайдців залишається зірковий голеадор Александер Ісак, однак Ньюкасл Юнайтед горить бажанням продавати шведа, в якого діє чинний контракт до 2028 року.

"Сороки" також хочуть запропонувати йому нову угоду наприкінці сезону після невдалих перемовин взимку, але у будь-якому випадку Ліверпулю доведеться зустрітися з величезною конкуренцією в боротьбі за 25-річного Ісака з боку Арсеналу та Челсі, які готові до конкретних дій у ситуації зі шведом.

Ще одним кандидатом з вершини списку Ліверпуля є Жуан Педро з Брайтона, який у цьому сезоні записав на свій рахунок 8 голів і 6 асистів у 23 матчах АПЛ. Брайтон також не хоче розлучатися з 23-річним бразильцем, який теж має чинний контракт до 2028 року.

За інформацією джерела, Ліверпуль ретельно аналізує ринок і прийме рішення після завершення сезону. Посилення атаки є ключовим завданням, незалежно від того, чи залишиться в команді головна зірка Мохамед Салах.