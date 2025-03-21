Іспанія

Андалузький клуб хоче повторити угоду, яку уклав Бетіс із Манчестер Юнайтед щодо Антоні.

Вінгер Михайло Мудрик, який з кінця листопада 2024 року не виходив на поле через можливий допінговий скандал, може продовжити кар'єру в Севільї. Андалузький клуб розглядає варіант оренди футболіста, сподіваючись на його виправдання в Спортивному арбітражному суді (CAS).

Якщо розслідування доведе факт вживання заборонених речовин, Мудрику загрожує дискваліфікація до чотирьох років. Проте сам гравець, а також його нинішній клуб Челсі, наполягають на його невинуватості.

Севілья планує взяти 24-річного вінгера в оренду до літа 2026 року, поділивши витрати на зарплату (близько 7 млн євро) з Челсі. Іспанці вірять, що українець зможе відновити форму і повернутися в топ-рівень.

Кінцеве рішення щодо майбутнього Мудрика залежить від вердикту CAS, який має бути винесений найближчими місяцями.

Таким чином, Севілья хоче провернути угоду, яка була у Бетіса з Манчестер Юнайтед: іспанський клуб підписав Антоні на правах оренди, а бразилець почав проявляти себе і повертати найкращі кондиції.

Раніше повідомлялося, що стали відомі плани Челсі щодо Феліша.