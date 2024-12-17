Англія

Допінг-тест Михайла виявився позитивним.

Вінгера збірної України та Челсі Михайла Мудрика тимчасово відсторонено від футболу на час розслідування з приводу допінг-тесту, який, як стверджувалось раніше, виявився позитивним. Про це повідомляє Daily Mail.

Челсі розпочав власне розслідування. Відомо, що Михайло співпрацює з клубом.

Згідно з правилами FA, гравець, якого підозрюють у вживанні допінгу, має бути тимчасово відсторонений. Також йому надається можливість надати пояснення до прийняття будь-якого рішення щодо звинувачення.

Велика ймовірність, що забороненим препаратом, який виявили в крові Михайла Мудрика, є мельдоній (мілдронат), заборонений ВАДА з 1 січня 2016 року.

Челсі вже виступив із заявою щодо свого гравця. Також Михайло Мудрик прокоментував ситуацію.

Раніше журналіст Ігор Циганик прокоментував відсутність Михайла та натякнув на великі проблеми.