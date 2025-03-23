Англія

22-річний футболіст може продовжити кар'єру в іншому клубі.

Нападник Манчестер Юнайтед Расмус Гойлунн може покинути клуб.

Як стверджує Gazzetta dello Sport, керівництво "червоних дияволів" готове відпустити 22-річного данця, якщо за нього буде запропоновано 60 мільйонів євро. Раніше повідомлялося, що три європейські клуби виявляють інтерес до Гойлунна, а представники футболіста вже працюють над трансфером.

У поточному сезоні форвард з'явився на полі в 39 зустрічах у всіх турнірах, забив вісім м'ячів і став автором двох асистів.

Нагадаємо, Гойлунн став гравцем Манчестер Юнайтед у 2023 році. Контракт нападника з клубом розрахований до кінця сезону-2027/28.

Раніше повідомлялося, що три клуби виявляють інтерес до Гойлунна.