Англія

Тим не менш, за француза теж доведеться віддати чималу суму.

Центральний нападник франкфуртського Айнтрахта Юго Екітіке опинився в сфері інтересів лондонського Арсеналу, передає портал 90min.

Вважається, що клуб АПЛ лідирує в боротьбі за 22-річного француза. Раніше повідомлялося, що у Франкфурті почали підготовку до цілком імовірного відходу гравця влітку.

Гендиректор Айнтрахта хоче отримати за Екітіке щонайменше 80 млн євро. Таким чином, для Арсеналу він є доступною альтернативою центрфорварду Ньюкасл Юнайтед Александеру Ісаку.

Інтерес до Юго також приписували Манчестер Юнайтед. У той же час його контракт із клубом Бундесліги розраховано до кінця червня 2029 року.

На рахунку Екітіке 19 голів і вісім асистів у 38-ми матчах усіх турнірів поточної кампанії.

Раніше повідомлялося, що Ньюкасл Юнайтед може придбати гравця Фіорентини в разі відходу Ісака.