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Тренер висловився про гру українця.

Головний тренер Хайдука Дженнаро Гаттузо оцінив виступ українського нападника своєї команди Назарія Русина в матчі 21-го туру чемпіонату проти Вараждина (1:0). Також тренер пояснив, чому зняв його з гри.

"Протягом всієї своєї кар'єри Русин грав на позиції відтягнутого нападника. Через 45 хвилин у нього почалися судоми. Я дуже задоволений його грою, він продовжить доповнювати Лівайю. Це його [Русина] перша гра в старті за чотири місяці», – цитує Гаттузо портал Sportske novosti.

Нагадаємо, Русин належить Сандерленду. Угода з Хайдуком розрахована до кінця сезону, а у хорватського клубу буде опція викупу 26-річного форварда.