Україна

Черкаський клуб продовжує підсилюватись.

ЛНЗ підписав гравця з англійського Чемпіоншипу. Тепер за черкаський колектив гратиме вінгер Сандерленда Джевісон Беннет, повідомляє пресслужба клубу.

Відомо, що це повноцінний трансфер. Більше деталей про перехід та термін контракту нічого не повідомляється.

Футболіст гратиме за новий клуб під 27 номером.

У поточній кампанії Джевісон Беннет зіграв у п'яти матчах за Сандерленд. На рахунку костариканського півзахисника два забитих м'ячі та одна результативна передача.