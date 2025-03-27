Француз заробляє трохи більше, ніж його одноклубник Вінісіус Жуніор.
Вінісус Жуніор та Кіліан Мбаппе, Getty Images
27 березня 2025, 09:33
Французька газета L'Equipe поділилася своїм щорічним звітом про зарплатні відомості провідних чемпіонатів.
В іспанській Ла Лізі найбільш високооплачуваним гравцем очікувано є нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе, зарплата якого становить 2,67 млн євро на місяць.
За французом розташувався вінгер "вершкових" Вінісіус Жуніор — 2,5 млн євро, а трійку найкращих замикає форвард Барселони Роберт Левандовські — 2,1 млн євро.
Топ-5 доповнюють ще два представники Реалу — захисник Давід Алаба (1,9 млн євро) та півзахисник Джуд Беллінгем (1,7 млн євро), який ділить це місце з воротарем Атлетіко Яном Облаком.
Що стосується тренерів, то тут явним лідером є наставник Атлетіко Дієго Сімеоне із зарплатою у розмірі 2,1 млн євро.
За аргентинцем йдуть тренер Реала Карло Анчелотті (910 тисяч євро) та наставник Барселони – Ганс-Дітер Флік (830 тисяч євро).
Раніше стали відомими рейтинги зарплат у французькій Лізі 1.