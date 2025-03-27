Іспанія

Француз заробляє трохи більше, ніж його одноклубник Вінісіус Жуніор.

Французька газета L'Equipe поділилася своїм щорічним звітом про зарплатні відомості провідних чемпіонатів.

В іспанській Ла Лізі найбільш високооплачуваним гравцем очікувано є нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе, зарплата якого становить 2,67 млн ​​євро на місяць.

За французом розташувався вінгер "вершкових" Вінісіус Жуніор — 2,5 млн євро, а трійку найкращих замикає форвард Барселони Роберт Левандовські — 2,1 млн євро.

Топ-5 доповнюють ще два представники Реалу — захисник Давід Алаба (1,9 млн євро) та півзахисник Джуд Беллінгем (1,7 млн ​​євро), який ділить це місце з воротарем Атлетіко Яном Облаком.

Що стосується тренерів, то тут явним лідером є наставник Атлетіко Дієго Сімеоне із зарплатою у розмірі 2,1 млн євро.

За аргентинцем йдуть тренер Реала Карло Анчелотті (910 тисяч євро) та наставник Барселони – Ганс-Дітер Флік (830 тисяч євро).

Раніше стали відомими рейтинги зарплат у французькій Лізі 1.