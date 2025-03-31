Англія

Маркус Рашфорд досі належить Манчестер Юнайтед, а в Астон Віллі грає на правах оренди.

У зимове трансферне вікно нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд, який нерідко ставав об'єктом для критики на Олд Траффорд, перебрався на правах оренди до Астон Вілли, де зміг знову заграти на високому рівні під керівництвом Унаї Емері.

Головний тренер "червоних дияволів" Рубен Аморім відповів на питання щодо прогресу 27-річного вихованця МЮ.

"Успіхі Рашфорда в Астон Віллі? Я зосереджений на своїй команді та своїх гравцях. Рашфорд наразі не є моїм гравцем.

А так, звичайно, я радий, коли наші гравці добре виступають в орендах в інших командах”, — цитує слова Рубена Аморіма журналіст Фабріціо Романо.

У другій половині сезону Маркус Рашфорд зіграв за Астон Віллу 10 матчів, в яких він забив 2 голи та віддав 4 результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що бірмінгемці розглядають варіант із повноцінним викупом англійського вінгера у Манчестер Юнайтед