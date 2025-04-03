Англія

Керманич Евертона прокоментував поразку від Ліверпуля.

Евертон напередодні в гостьовому матчі тридцятого туру англійської Прем’єр-ліги поступився Ліверпулю у мерсісайдському дербі.

Ліверпуль — Евертон 1:0 Відео гола та огляд матчу 02.04.2025

Після завершення гри головний тренер "ірисок" Девід Моєс прокоментував виступ власної команди.

"Ліверпуль забив гол з офсайду, арбітри його зарахували — ось у цьому і полягають причини різниці за рахунку в сьогоднішній грі.

Я думаю, що гравець позаду Тарковські, Луїс Діас, заважав йому перехопити передачу або заблокувати дію суперника. Це явний офсайд, я думаю, що це мало б бути дуже легке рішення для арбітрів. Я не можу знайти для себе жодної причини, чому це не було б зафіксовано як офсайд. Жодної причини.

Я не думаю, що є багато менеджерів, які приїжджають сюди і думають, що на Енфілді вони отримують купу рішень на власну користь. Це моя думка. І я вважаю, що це дуже легко було зафіксувати офсайд у тому епізоді.

Момент із підкатом Тарковські? У той момент я подумав, що це було блискуче вибивання м’яча. Але коли я побачив цей момент знову, то думаю, що нам пощастило, що він не отримав червону картку, тому що це виглядало занадто жорстко", — заявив шотландський фахівець.

Евертон у наступному турі прийматиме лондонський Арсенал.