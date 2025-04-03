Англія

Футболіст зіграв на позиції Трента.

Півзахисник Ліверпуля Кертіс Джонс прокоментував перемогу над Евертоном (1:0) в матчі АПЛ та висловився про амплуа правого захисника в цьому матчі.

"Це дуже важлива перемога для нас. Ми повернулися після міжнародної перерви і здобули важливі три очки.

Моя нова роль на полі? Я вже неодноразово казав про те, що я можу грати на будь-якій позиції, якщо головний тренер попросить мене про це. Я поважаю його вибір, і я хочу допомагати команді. Мені довірили виконувати цю роботу, тож це те, що я і повинен був зробити", — сказав Джонс.

Джонс забив три голи та зробив три результативні передачі в 25 матчах Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.