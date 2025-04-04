Англія

Помилка арбітра.

Англійська асоціація професійних арбітрів визнала, що центрального захисника Евертона Джеймса Тарковскі слід було вилучити з поля за фол на півзахиснику Ліверпуля Алексісі Мак Аллістері в матчі 30-го туру АПЛ (0:1). Про це повідомляє Sky Sports.

На 11-й хвилині зустрічі Тарковскі жорстко порушив правила проти 26-річного аргентинця, зігравши в ногу суперника "відкритими" шипами. Головний арбітр матчу Семюел Берротт показав 32-річному англійцю лише жовту картку.

Зазначається, що VAR перевірив рішення арбітра показати жовту картку і вирішив, що воно не було явною помилкою. Однак, на думку асоціації арбітрів, рефері на ВАР повинні були рекомендувати головному судді переглянути повтор порушення та показати Тарковські червону картку.

Раніше Девід Моєс висловився про фол Тарковські на Мак Аллістері.