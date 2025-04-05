Англія

Тиск занадто великий.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім висловився про тиск на тренерів в сучасному футболі. Цитує португальського фахівця Goal.

"В центрі уваги має бути питання, як поліпшити нашу команду в усіх аспектах. Ми повинні вдосконалюватися кожного дня, після кожного тренування.

Прем'єр-ліга дуже складна, багато хто говорить, що серу Алексу Фергюсону знадобилося три або чотири роки, щоб виграти щось, але в наші дні це неможливо, тому що потрібно давати три інтерв'ю перед кожною грою, тож тиск сильно відрізняється.

Ми — Манчестер Юнайтед. Тут багато позитивних моментів. Незалежно від тиску, ми повинні бути на вершині", — сказав Аморім.

Наразі МЮ посідає 13 місце в АПЛ, набравши 37 очок після 30 зіграних турів.