Тиск занадто великий.
Рубен Аморім, getty images
05 квітня 2025, 09:21
Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім висловився про тиск на тренерів в сучасному футболі. Цитує португальського фахівця Goal.
"В центрі уваги має бути питання, як поліпшити нашу команду в усіх аспектах. Ми повинні вдосконалюватися кожного дня, після кожного тренування.
Прем'єр-ліга дуже складна, багато хто говорить, що серу Алексу Фергюсону знадобилося три або чотири роки, щоб виграти щось, але в наші дні це неможливо, тому що потрібно давати три інтерв'ю перед кожною грою, тож тиск сильно відрізняється.
Ми — Манчестер Юнайтед. Тут багато позитивних моментів. Незалежно від тиску, ми повинні бути на вершині", — сказав Аморім.
Наразі МЮ посідає 13 місце в АПЛ, набравши 37 очок після 30 зіграних турів.