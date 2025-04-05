Англія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 5 квітня 2025 року.

Евертон у рамках 31-го туру АПЛ-2024/25 поділив очки з Арсеналом на Гудісон Парк.

Гості відкрили рахунок у першому таймі зусиллями Леандро Троссара. По перерві Іліман Ндіає відновив паритет, реалізувавши пенальті. Більше голів у поєдинку не було, тож фінальний свисток зафіксував нічийний результат.

Евертон іде 14-м у турнірній таблиці АПЛ, тоді як Арсенал перебуває другій сходинці.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Евертон — Арсенал у рамках 31-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Евертон — Арсенал 1:1

Голи: Ндіає, 49 (пен.) — Троссар, 34



Евертон: Пікфорд — О'Браєн, Тарковські, Брентвейт, Паттерсон (Янг, 75) — Гує, Іроегбунам (Гарнер, 65) — Гаррісон (Макніл, 87), Дукуре, Ндіає (Алькарас, 75) — Бету (Броя, 65).



Арсенал: Рая — Вайт (Тімбер, 61), Саліба, Ківьор, Льюїс-Скеллі (Тірні, 76) — Жоржиньо (Едегор, 71), Меріно, Райс — Нванері (Сака, 46), Стерлінг (Мартінеллі, 46), Троссар.



Попередження: О'Браєн, Тарковські, Алькарас — Жоржиньо