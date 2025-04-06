Англія

Бельгійця змусили піти в Ман Сіті.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував відхід з клубу півзахисника команди Кевіна Де Брюйне. Цитує іспанського фахівця City Xtra.

"Рішення було прийняте клубом. Мною, Чікі Бегірістайном та клубом. Ось у чому справа. Ми маємо рухатись далі. Повторити такі досягнення буде важко, але ми маємо знайти інші якості.

Побачимо, як команда закінчить сезон. Він єдиний гравець, чий контракт закінчується влітку. Решта гравців мають довгострокові угоди. Ми ще не вирішили, що робити далі.

Клуб дав все Кевіну Де Брюйне, а він в свою чергу дав все клубу. Буде дуже приємно згадувати роки, що ми провели разом, це неможливо забути. І хороші моменти, і навіть погані", — сказав Гвардіола.

Цього сезону Кевін Де Брюйне відіграв за Ман Сіті 31 матч, забив чотири голи та віддав сім результативних передач.