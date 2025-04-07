Англія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 6 квітня 2025 року.

Лондонський Челсі у матчі 31 туру англійської Прем'єр-ліги зіграв внічию з Брентфордом (0:0).

Команда Енцо Марески мала перевагу у грі проти команди з українцем Єгором Ярмолюком, але реалізувати свої моменти не змогла.

Після 31 туру Челсі набрав 53 очки та посідає четверте місце в АПЛ, випереджаючи Манчестер Сіті на один бал. Попереду Ноттінгем, на рахунку якого 57 очок. У Брентфорда 42 очки та 12 позиція.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Брентфорд — Челсі в рамках 31-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Брентфорд — Челсі 0:0

Брентфорд: Флеккен — Аєр, Коллінз, Ван ден Берг, Льюїс-Поттер — Ярмолюк (Янельт, 66), Нергор, Дамсгор — Мбемо, Вісса, Шаде.

Челсі: Санчес — Джеймс, Адарабіойо, Чалоба, Гюсто — Кайседо, Фернандес — Мадуеке (Нету, 59), Дьюзбері-Голл (Палмер, 59), Санчо — Нкунку (Джексон, 46).

Попередження: ден Берг — Гюсто, Адарабіойо, Фернандес.