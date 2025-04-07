Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 6 квітня 2025 року.
Брентфорд — Челсі, Getty Images
07 квітня 2025, 12:18
Лондонський Челсі у матчі 31 туру англійської Прем'єр-ліги зіграв внічию з Брентфордом (0:0).
Команда Енцо Марески мала перевагу у грі проти команди з українцем Єгором Ярмолюком, але реалізувати свої моменти не змогла.
Після 31 туру Челсі набрав 53 очки та посідає четверте місце в АПЛ, випереджаючи Манчестер Сіті на один бал. Попереду Ноттінгем, на рахунку якого 57 очок. У Брентфорда 42 очки та 12 позиція.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Брентфорд — Челсі в рамках 31-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:
Брентфорд — Челсі 0:0
Брентфорд: Флеккен — Аєр, Коллінз, Ван ден Берг, Льюїс-Поттер — Ярмолюк (Янельт, 66), Нергор, Дамсгор — Мбемо, Вісса, Шаде.
Челсі: Санчес — Джеймс, Адарабіойо, Чалоба, Гюсто — Кайседо, Фернандес — Мадуеке (Нету, 59), Дьюзбері-Голл (Палмер, 59), Санчо — Нкунку (Джексон, 46).
Попередження: ден Берг — Гюсто, Адарабіойо, Фернандес.