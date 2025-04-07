Англія

Наставник "містян" поділився своїми думками після гри з "червоними дияволами".

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував нічийний результат у матчі АПЛ проти Манчестер Юнайтед (0:0).

"Це те, що є. Звісно, було б краще виграти. Олд Траффорд – це Олд Траффорд. Завжди потрібно показувати хорошу гру, щоб виграти.

Ми намагалися зробити хороший розіграш, добре подавати і намагалися контролювати ситуації. Суперники можуть бігати і були небезпечні, але ми завжди мали свої шанси. У другому таймі на перших 10–15 хвилинах був наш найкращий момент.

Останні три матчі я бачив багато хороших речей. а також була пристрасть, коли ми втрачали м'яч, що траплялося багато разів цього сезону з різних причин. Але з м'ячем наша сила завжди полягатиме в позиції, і ми сьогодні це втратили. Ми не були в правильній позиції, щоб завдати їм удару.

Ми повинні були грати в одному темпі. Але ми не могли прискорити гру, тому трохи втратили темп для створення нових нагод. Звісно, Філ мав один шанс, були два удари від Кевіна і один від Омара. Суперники мали шанси з контратак, але я думаю, що це справедливо. Ми беремо цей бал і рухаємося вперед.

Попереду матч з Крістал Пелес. Я б хотів мати ще 10 або 12 очок. У попередні сезони, за п'ять або шість матчів ми вже мали квиток у Лігу чемпіонів, але це те, що є зараз. Я хвилююся про відновлення, матчі з Крістал Пелес та Евертоном, півфінал Кубка Англії з Ноттінгем Форест. Усі ігри, що попереду. Перемога, перемога, перемог – це те, що ми будемо намагатися зробити", — наводить слова Гвардіоли прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед — Манчестер Сіті.