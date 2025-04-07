Англія

Наставник "червоних дияволів" поділився своїми думками після гри з Манчестер Сіті.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім прокоментував нічийний результат у матчі АПЛ проти Манчестер Сіті (0:0).

"Ми створили кілька моментів. Гра була зовсім іншою, ніж з Ноттінгемом. Це був інший суперник, але ми знову мали ту ж саму проблему з голами. Іноді ми робили все правильно, а Едерсон був на висоті. Дуже важливо забивати голи, щоб вигравати матчі.

Зараз дійсно важко, кожен день. Але уявіть, що наступного сезону все буде зовсім інше. Тому я завжди кажу, що я поспішаю, бо ми дуже страждаємо. Усі тут багато страждають від цих змін, і нам потрібно показати результат наступного року, негайно. Якщо ні, то я відчуваю, що все, що зараз відбувається, ми не використовуємо на максимум. Це важливо розуміти.

У хороші дні, коли ми показуємо хорошу гру, ми думаємо саме так. Це важливо – якнайшвидше почати працювати з гравцями, покращувати їх, щоб почати наступний сезон з більш чітким розумінням того, що ми хочемо. Сьогодні був той день, коли ми грали добре, хоча ви можете відчути, що ми не на найвищому рівні, інтенсивність не така, як повинна бути, але потрібно розуміти контекст обох команд в даний момент.

Кожна гра має свою історію. Нам потрібно іноді дати команді час, щоб зрозуміти один одного, а потім підходити до гри. Ви пам’ятаєте, коли я тільки прийшов, ми часто пропускали гол на перших десять хвилин, і це змінювало хід гри, і стратегію, тому що ми вже програвали 0:1. Я думаю, ці гравці довели не тільки в цьому сезоні, а й в попередніх, що коли вони зібрані і сконцентровані, вони можуть виграти будь-який матч.

Я розумію, що експерти критично ставляться до всього, і я розумію, що зараз ми переживаємо найгірший сезон в історії клубу. Ман Сіті виграв все в минулому і зараз бореться. Ми не в найкращій формі, щоб подарувати найкраще шоу фанатам. Ми не боремося за великі титули. Звісно, це інший контекст. Потрібно враховувати контекст гри, і я розумію критику на адресу гравців, які грали в цей момент інакше, бо вони постійно боролися за різні титули. Це зовсім інший контекст.

Я можу сказати, що ми хочемо бути конкурентоспроможними в короткий термін, але щоб бути дійсно домінуючими проти будь-якого суперника, це займе багато часу. Нам потрібно використовувати різні стратегії і стилі гри, коли ми стикаємося з різними суперниками. У такому стилі гри Сіті, можливо, найкраща команда в світі, і вони грають так вже деякий час.

Важливо те, що якщо порівняти цю гру з тією проти Арсенала, то в деяких моментах ми теж грали схоже на Манчестер Сіті. А проти Арсенала ми не так грали, це були чіткі перехідні моменти. Сьогодні все було трохи інакше. Ми покращуємося, але грати в такому стилі, який вони грають вже багато років, нам ще треба багато часу", — наводить слова Аморім прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед — Манчестер Сіті.