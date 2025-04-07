Англія

Наставник "червоних" поділився своїми думками після гри з "дачниками".

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував поразку своєї команди у матчі АПЛ проти Фулгема (2:3).

"Був складний 15-хвилинний відрізок першого тайму. Я також бачив моменти до того, як ми пропустили, або перед тим, як ми пропустили другий гол, що були нормальними для нас.

Я бачив кілька дуже хороших моментів побудови атак, як ми себе позиціонували. Тому це не було 45 хвилин катастрофи, але помилки, які ми зробили, я думаю, це те, до чого ми не звикли, і це дещо інше, ніж просто погана гра, на мою думку.

Помилки розчарували не тільки мене – гравців, їхніх товаришів по команді, фанів. Але одна з причин, чому ми знаходимося в такій ситуації, це те, що ми не часто помиляємося, і коли ми це робимо, гравці намагаються відразу виправити їх. Тепер, ми також намагалися це зробити з другим голом, але, на жаль, замість того, щоб м'яч відскочив і пішов за межі поля, він потрапив у ворота.

Це може статися, особливо коли ти граєш проти сильної команди, як Фулгем. Якщо робиш помилки, вони мають якість, щоб покарати за це. У другому таймі, ми створили так багато моментів, що могли б це компенсувати. Але не вистачило часу, особливо в кінці, тому що в перші 20 хвилин другої половини не здавалося, що ми зможемо забити гол. Але в останні 20-25 хвилин було зрозуміло для всіх, що ми могли забити третій м'яч", — наводить слова Слота прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Фулгем — Ліверпуль.