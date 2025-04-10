Англія

Серб запалює перед матчем з МЮ.

Півзахисник французького Ліона Неманья Матич порівняв підхід між лондонським Челсі та Манчестер Юнайтед. Цитує сербського ветерана The Athletic.

"Різниця, яку я відчув після Челсі в МЮ, була в тому, що в Челсі все спрямовано на результат і завоювання трофеїв. Такий дух відчувався в клубі, навіть у людей, які стрижуть траву.

роман абрамович (на той момент власник Челсі — прим.) питав тільки про результати. У Манчестер Юнайтед все було орієнтоване на комерцію. Я почав це відчувати вже через пару місяців після приходу в клуб. Розумію, що нам потрібно платити зарплату, але у мене склалося враження, що результати там були не в пріоритеті, як це було в Челсі.

У Челсі я, може, брав участь у двох рекламних зйомках за весь час, а в Манчестері — набагато частіше. Я прийшов туди голодним до трофеїв, але крок за кроком почав розуміти, що трофеї тут — другорядне. Можливо, я помиляюся, але в мене було саме таке відчуття", — сказав Матич.

Нагадаємо, сьогодні, Ліон гратиме перший матч 1/4 фіналу Ліги Європи саме проти Манчестер Юнайтед. Початок матчу, о 22:00 за київським часом.