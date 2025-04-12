Англія

26-річний футболіст може продовжити кар'єру в одній із лондонських команд.

Арсенал хотів би побачити у своїх лавах правого захисника Барселони і збірної Франції Жюля Кунде. Про це повідомляє видання El Nacional.

У боротьбі за 26-річного гравця Арсеналу доведеться поборотися з Челсі. Раніше стало відомо, що команда Енцо Марески може виступити з трансферною пропозицією в розмірі 70 мільйонів євро.

Три роки тому Челсі називали головним претендентом на придбання цього гравця, проте в підсумку він опинився в Барселоні.

У поточному сезоні Кунде відіграв 48 матчів у всіх турнірах, забив 3 голи і віддав 8 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста в 60 мільйонів євро.