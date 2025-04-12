Англія

Йдеться про Каземіро, Онану та Гарначо.

Манчестер Юнайтед готовий розглянути пропозиції щодо трьох зіркових гравців у найближче трансферне вікно. Це півзахисник Каземіро, воротар Андре Онана та вінгер Алехандро Гарначо.

На бразильця та камерунця, ймовірно, буде попит серед клубів чемпіонату Саудівської Аравії – за кожного можуть запропонувати близько 20 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 23 мільйони євро). Молодий аргентинець залишається на радарі італійського Наполі.

Портал Transfermarkt оцінює вартість Каземіро в 12 мільйонів євро, Онана – 32 мільйони євро, Гарначо – 45 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Ювентус зробив перший крок до потенційного трансферу Гойлунна.